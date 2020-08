Valencia, sfida di mercato con la Lazio: presentata un’offerta per Mayoral

Il Valencia starebbe provando ad acquistare Borja Mayoral dal Real Madrid con un’offerta di 15 milioni più bonus

Il Valencia sfida la Lazio per l’acquisto dell’attaccante Borja Mayoral. Il club spagnolo avrebbe avanzato al Real Madrid un’offerta di 15 milioni più bonus per il trasferimento del giocatore.

Sono quindi ore decisive per il futuro di Mayoral. La trattativa tra la Lazio e il Real Madrid è infatti in standby da alcuni giorni e il Valencia sta cercando di velocizzare i tempi per superare la concorrenza della Lazio e acquistare l’attaccante spagnolo.