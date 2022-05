Valencia, sollevato dalla carica il presidente Murthy: il comunicato ufficiale

Anil Murthy non è più il presidente del Valencia. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo tramite un comunicato ufficiale

IL COMUNICATO – «Il Consiglio di amministrazione del Valencia CF fa riferimento ai recenti eventi che hanno purtroppo influito sul rapporto del Club con i tifosi, le autorità governative e la società civile valenciana. Il Consiglio desidera chiarire che il contenuto delle conversazioni trapelate tra Anil Murthy e varie terze parti sono opinioni personali di Anil Murthy e non del Valencia CF. Il Valencia CF si dissocia da dette opinioni.

Il Consiglio apprezza l’importanza di uno stretto rapporto tra il Club, la società, i tifosi, le autorità governative, i media e altri attori legati al Valencia CF. Il Consiglio ritiene che sia necessario un cambio di leadership per riguadagnare la credibilità dei tifosi e della comunità al fine di posizionare il Valencia CF sulla strada del successo. Con effetto immediato, Anil Murthy cesserà di essere presidente e dipendente del Valencia CF.

Il Consiglio è lieto di annunciare la nomina di Sean Bai come CEO ad interim. Sean Bai è nel club dal 2018 ed è attualmente il direttore della Valencia CF Academy. Durante questo periodo intermedio, Bai supervisionerà principalmente le operazioni calcistiche del Valencia CF e riferirà direttamente al Consiglio.

Il Consiglio avvierà immediatamente un processo di ricerca per identificare un nuovo Presidente del Valencia CF, e un annuncio sarà fatto a tempo debito. Nel frattempo, Khojama Kalimuddin, Direttore Non Esecutivo del Valencia CF, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per sovrintendere all’amministrazione del Club durante questo periodo.

Il Consiglio desidera ribadire che il Valencia CF è pienamente impegnato a raggiungere la sua crescita e il successo a lungo termine ea completare la costruzione del Nuovo Mestalla. Non vediamo l’ora di lavorare insieme ai fan, alle autorità e alle altre parti interessate per raggiungere questi obiettivi».