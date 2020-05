Valladolid, calciatore annuncia positività al Coronavirus

L’attaccante del Valladolid Oscar Plano ha annunciato su Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus

Oscar Plano è uno dei due calciatori del Valladolid che hanno contratto il Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante classe ’91, la cui identità era stata celata per motivi di riservatezza.

«Io e la mia famiglia stiamo bene. Il test sierologico indica che ho resti di anticorpi, quindi per il protocollo e per precauzione continuerò a lavorare da casa. Grazie davvero per il vostro appoggio e affetto, tornerò in poco tempo», ha scritto Oscar Plano su Instagram.