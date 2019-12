Valverde: «Volevamo vincere, ma quest’anno non è facile» VIDEO

Valverde, le parole del tecnico del Barcellona al termine della gara contro il Real Madrid terminata a reti inviolate

Barcellona e Real Madrid si sono scontrate ieri nel Clasico. Il match è terminato a reti inviolate. Il tecnico dei blaugrana Valverde ha commentato il match in conferenza stampa.

«Ci sarebbe piaciuto vincere, giocavamo in casa e sentivamo la necessità di dover fare risultato. Loro hanno disputato una buona gara come fanno sempre quando vengono qui. Ora non bado alla classifica c’è ancora tanta strada da fare, se è corta va bene così. Sin dall’inizio c’è stata tanta qualità. Staremo a vedere quale squadra reggerà fino alla fine. Questo è un campionato normale, negli ultimi due anni è stato un campionato anormale perché lo abbiamo vinto con larghissimo anticipo».