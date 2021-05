Valzer delle panchine: Allegri piace al Real Madrid, mentre Zidane...

Il Real Madrid segue Massimiliano Allegri che potrebbe quindi liberare Zinedine Zidane che potrebbe così avvicinarsi alla Juventus

In caso di addio di Pirlo alla Juventus, il nome più probabile sembrava quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico fermo ormai da un anno e mezzo è molto ambito e su di lui non ci sarebbe solo il suo ex club, ma anche il Real Madrid. I Blancos lo vorrebbero per sostituire Zidane, che non ha un rapporto idilliaco con Perez e che ancora non ha certezze sul futuro.

Come riporta Tuttosport, nel caso in cui i contatti tra Merengues e tecnico livornese si intensificassero, Zizou potrebbe avvicinarsi proprio alla panchina bianconera.