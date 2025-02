Vanoli, conferenza stampa Bologna Torino 3-2: le dichiarazioni post match 

Vanoli, conferenza stampa dopo Bologna Torino, le parole del tecnico granata ai margini del match di Serie A terminato 3-2 al Dall’Ara questa sera

E alla fine questo Bologna Torino – gara valida per la giornata numero 25 di Serie A – si è conclusa sul risultato di 3-2. Un risultato figlio di una sfida a dir poco entusiasmante che si è consumata questa sera tra le mura del Renato Dall’Ara. Alla doppietta di Ndoye e l’autogol di Biraghi hanno risposto Vlasic ed Elmas a confezionare una partita che ricordiamo, ha entusiasmato e non poco gli spettatori presenti sotto il diluvio bolognese. Ai margini della gara interviene quindi Paolo Vanoli in conferenza stampa, le parole raccolte dai giornalisti presenti nel ventre dello stadio.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Bologna Torino 3-2:

VANOLI SU BOLOGNA TORINO – Fa male perché dopo aver giocato a viso aperto contro una grande squadra, ci sono stati episodi che fanno la differenza. Nei rush finali dobbiamo essere più lucidi. Ora dobbiamo però essere bravi a guardare oltre. I nuovi arrivati ci possono dare più qualità e lo hanno dimostrato stasera ma nello stesso tempo siamo rammaricati per le situazioni non sfruttate nel primo tempo e questo fa la differenza con le squadre forti.

ELMAS – Elmas è un giocatore importante, a cui al momento manca solo la condizione. Stasera nello spezzone che ha fatto ha dimostrato le sue caratteristiche. Sottolineo poi la prestazione di Casadei che ha fatto una grande prestazione, su un campo difficile. Quello che mi ha infastidito è stato il primo gol sul quale abbiamo perso una palla ingenua. Dobbiamo però tenere alta la testa perché la prestazione è stata ottima

WALUKIEWIC – Come sta? Ha sentito un fastidio all’anca. Spero niente di particolare. E Vlasic? Invece ha avuto un crampo