Bologna Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Ci siamo, un’altro fine settimana di Serie A sta per andare in scena e ad aprire le danze di questa giornata numero 25 del massimo campionato italiano ci penseranno Bologna e Torino. Lo sanno bene Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli, quantomai determinati ad assicurarsi punti preziosi, nonché tra i pochissimi tecnici (a livello europeo pensare) ancora imbattuti in questo 2025. Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio del Signor Michael Fabbri: appuntamento alle 20e45 quindi tra le mura dello Stadio Renato D’Allara, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita.

BOLOGNA TORINO LIVE 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Pobega; Ndoye, Castro, Dominguez

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty, Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams

Arbitro della gara: Michael Fabbri