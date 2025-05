Torino, Vanoli in conferenza post Roma: «Parole Cairo? Giusto sia deluso, sul mio futuro la società farà le sue scelte»

Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dopo Torino Roma, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini dell’ultima partita di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine questo Torino Roma si è concluso 0-2. Ad aprire le danze il gol di Paredes (su rigore) dopo appena diciotto giri d’orologio, seguito dal raddoppio di Saelemaekers a inizio del secondo tempo. I granata chiudono una seconda parte di stagione in caduta libera al dodicesimo posto nella classifica di Serie A, tra i fischi – copiosi – dei propri tifosi. Non ci resta che ascoltare le dichiarazioni rilasciate da mister Paolo Vanoli ai margini della gara, le sue parole in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Roma Torino:

Buonasera mister Vanoli, come commenta questo finale di stagione?

«Dispiace per questo finale, non volevamo chiudere così. Abbiamo incontrato squadre con valori tecnici importanti, come la Roma, ma anche Napoli e Inter, e quando vai sotto con squadre così, fai fatica. L’episodio del rigore ha inciso. Abbiamo provato a reagire, ma c’è delusione. Avevamo ripreso la stagione nel girone di ritorno uscendo da una situazione difficile. Ora serve lucidità da domani per fare meglio»

Ha parlato con Cairo dopo la Roma? Vlasic ha poi detto che domani ci sarà una riunione…

«Domani ci troviamo, a parte qualche nazionale che ha voli. È una questione di rispetto trovarsi e salutarsi. Con Cairo non ho parlato, l’ho solo incrociato prima della conferenza stampa. Non so cosa abbia detto, ma è giusto che sia deluso dal suo allenatore per questo rush finale. Se ci sono problemi? Non lo so»

Come commenta le parole del presidente?

«Non posso commentare parole che non ho sentito. Anche al suo compleanno aveva espresso delusione. È giusto che lo sia. Non deve arrabbiarsi con la squadra, ma con me. Se non ci sono state motivazioni e fame, è giusto che io sia il responsabile. Quando lo incontrerò, gli darò spiegazioni. Bisogna essere lucidi nell’analizzare. Anche io sono deluso da questo finale, perché nella seconda parte avevamo fatto bene»

Si sente l’allenatore del Toro?

«Ho ancora un anno di contratto e la società ha un’opzione. Non penso al mio contratto. Da domani sono pronto a pensare alla nuova stagione»



Un commento sui giovani e scelte tecniche…

«A volte si vedono solo le cose negative. Io voglio tutelare i giovani, è doveroso dare loro spazio quando lo meritano, ma non per cercare motivazioni nella squadra. Gabellini ha esordito perché c’era la possibilità e ha fatto un grande campionato in Primavera. Le ingenuità le fanno tutti, non bisogna metterci la croce sopra, né su Dembelé né su Lazaro. Abbiamo fatto il massimo, non cambierei le scelte»