Appuntamento alle 20e45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino Roma, match del 38° turno di Serie A: seguilo live con noi

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ultimo capitolo, ultima partita di Serie A per quanto concerne la stagione 2024-25. Questa sera – sul manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino – si affrontano i ragazzi allenati da Paolo Vanoli e quelli seguiti da Claudio Ranieri. Una sfida di fondamentale importanza soprattutto per i capitolini impegnati nella lotta a distanza con Lazio e (soprattutto) Juve per un posto in Champions League. Non ci resta che attendere per il calcio d’inizio alle 20e45: vediamo di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Roma.

TORINO ROMA LIVE 0-1:

🔴1′ – Il match è iniziato

2′ – Contestazione in corso da parte dei fan granata: nel mirino il patron del club Urbano Cairo

5′ – La Roma ci prova dalla sinistra: incursione di Saelemaekers bloccata senza problemi da Milinkovic

7′ – Occasione Roma! Scarico centrale di Cristante per Paredes, il tiro – potente – dell’ex Juve termina però alto

13′ – Possesso Roma: ora è la squadra di Ranieri a mantenere il pallino del gioco. Difende (per il momento) con ordine la formazione di Vanoli

15′ – Calcio di rigore per la Roma: entrata scomposta di Dembelé su Saelemaekers! Proteste dei giocatori granata ma l’intervento sembra netto

⚽18′ – GOL DELLA ROMA: Paredes, magistrale dal dischetto, non sbaglia il penalty

20′ – Esultano i tanti tifosi della Roma presenti al Grande Torino. Malgrado il settore ospiti sia privo di pubblico (causa ‘blocco’ imposto della trasferta) sono tantissimi i fan capitolini nelle tribune

25′ – Vanoli cerca una reazione: inferocito il tecnico in panchina prova a telecomandare i suoi alla ricerca del pareggio

28′ – Occasione Torino: Dembelé sfugge a Ndicka, supera Celik e tenta il tiro al volo. La conclusione viene però deviata

32′ – Si abbassano i ritmi quando superiamo la mezz’ora di gioco. La Roma amministra il vantaggio con ordine

36′ – Ci prova Elmas! Conclusione centrale del macedone che da buona posizione incontra la pronta risposta di Svilar

45′ – 2 minuti di recupero

45′ + 2 fine primo tempo

45′ – Inizia il secondo tempo

46′ – Nessun cambio per le due formazioni nel corso dell’intervallo

50′ – Ovazione dei fan giallorossi: si scalda Hummels! Tanti gli uomini (anche dalla panchina granata) ad aver iniziato il riscaldamento in questo avvio di ripresa

⚽53′ GOL DELLA ROMA: Saelemaekers raddoppia il parziale per i capitolini. Nasce tutto da un’intuizione di Soulé che crossa dalla destra sul secondo palo con il sinistro. Di testa perfetto l’inserimento del giallorosso.

57′ – Ancora Saelemaekers! Milinkovic para con i piedi il tiro col sinistro

60′ – Cambio Torino: dentro Gineitis e Perciun, escono Casadei e Dembelé

66′ – Male-malissimo i granata: gli uomini di casa non sembrano nemmeno riuscire a reagire al doppio svantaggio. Si mette in discesa per la Roma

IL TABELLINO:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Elmas, Adams.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (C), N’Dicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Saelemaekers, Shomurodov

Arbitro Torino Roma: Marco Di Bello