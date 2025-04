Vardy al Wrexham, per i bookmakers la squadra di Reynold e McElhenney è la favorita: e i tifosi pronti a scordare i precedenti

Jamier Vardy al Wrexham? Per i bookmaker inglesi la squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney è la favorita per assicurarsi l’ex Leicester

Jamie Vardy, dopo l’addio ufficiale al Leicester City, è uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo: tra le destinazioni possibili spicca il Wrexham, che secondo i bookmaker inglesi sarebbe in pole position per assicurarsi l’attaccante 38enne. Il club gallese, rilanciato dal progetto ambizioso di Ryan Reynolds e Rob McElhenney e ormai celebre in tutto il mondo grazie alla docuserie Welcome to Wrexham, punta alla terza promozione consecutiva sotto la guida di Phil Parkinson. Vardy rappresenterebbe un innesto di esperienza e carisma per affrontare la sfida della Championship. Sullo sfondo restano interessate anche due big scozzesi, Celtic e Rangers, ma il Wrexham sembra nettamente favorito.

A rafforzare l’interesse c’è anche il precedente endorsement del dirigente Humphrey Ker, che lo scorso anno aveva aperto alla possibilità di ingaggiare un giocatore della sua età. E anche se tra Vardy e il Wrexham esistono vecchi trascorsi – risalenti alla stagione 2011/12, quando con il Fleetwood soffiò la promozione diretta ai gallesi ed è ricordato per un brutto intervento su Nat Knight-Percival – il tempo sembra aver fatto il suo corso: i tifosi gallesi sono pronti ad accogliere l’attaccante, nonostante quell’episodio non sia stato mai del tutto dimenticato.