Varriale attacca: «Ronaldo non doveva essere una riserva nella Juve? – FOTO

Juventus sconfitta 3-0 dal Real Madrid in Champions: il commento di Enrico Varriale che elogia Ronaldo e ricorda una frase di Sconcerti

La Juventus cade sotto i colpi del Real Madrid e dice probabilmente addio alla Champions League. Partita decisa da uno stratosferico Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e di una rovesciata che resterà di certo nella storia di questa competizione. Al termine della gara ad osannare il portoghese e andarci duro contro la Juve, ci ha pensato il giornalista Enrico Varriale, che ha ricordato una frase diventata celebre sul web del collega Sconcerti.

Queste il messaggio lasciato su Twitter: «Incredibile Cristiano Ronaldo che segna per la decima volta in Champions. Gol leggendario in rovesciata del portoghese che per qualcuno poteva essere solo una riserva nella Juventus. Ingloriosa serata di Paulo Dybala, che non incide e si fa espellere».