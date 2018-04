Gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo: e l’Allianz applaude – VIDEO

Un gol pazzesco di Cristiano Ronaldo: e il popolo della Juventus si inchina

Doppia magia all’Allianz Stadium: una in campo e l’altra fuori. Quella sul rettangolo verde la combina Cristiano Ronaldo, che ad un certo punto della sfida tra Juventus e Real Madrid decide di staccare a due metri di altezze di punire Buffon con una rovesciata che è già da adesso il gol-copertina di questa edizione della Champions League.

La seconda magia, però, porta la firma dei tifosi della Juventus, che un attimo dopo il gol non trovano nemmeno la forza per inveire e protestare, fanno l’unica cosa che è possibile fare davanti ad un gesto tecnico e atletico di questa portata applaudono. E Ronaldo si guarda intorno: neanche lui se l’aspettava una reazione così. Una lezione di sportività che fa onore a tutto il movimento italiano. Bisogna saper perdere, accettare il valore altrui. Due magie, due spot per il calcio. Ronaldo in campo, il pubblico della Juventus fuori.