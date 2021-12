Inter, per un Vecino che va un Nandez che arriva: le ultime

L’Inter sta valutando gli incastri di mercato per cercare di rinforzare la rosa mantenendo intatte le casse societarie: le ultime su Vecino e Nandez

L’Inter si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio. Non è una novità che in cima alla lista ci sia Nandez, nome cercato anche in estate ma poi rimasto a Cagliari.

A gennaio l’idea dei nerazzurri è quella di cercare l’occasione senza spendere soldi e cercare di piazzare qualche esubero. A tal proposito Vecino è uno dei papabili per la partenza, piace al Genoa e potrebbe andare in prestito anche per trovare continuità dopo l’infortunio della scorsa stagione. Un uruguaiano che va per uno che arriva, l’intrigo di mercato è sudamericano e vedremo se questa volta l’Inter riuscirà a portare Nandez a Milano. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.

CONTINUA SU INTER NEWS 24