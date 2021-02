Veloso: «Cristiano Ronaldo è una leggenda, un esempio per chiunque»

Miguel Veloso, giocatore del Verona, ha parlato in vista del match contro la Juve. Le parole sul suo idolo, Cristiano Ronaldo

Il capitano del Verona Miguel Veloso ha parlato della sfida con la Juve sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le parole sul suo idolo, Ronaldo.

RONALDO – «Cristiano è una leggenda. Uno lo guarda e pensa alle straordinarie qualità che ha, ma dietro a tutto c’è un’incredibile applicazione, una voglia di migliorarsi che non si esaurisce mai. Si allena sempre di più e sempre più forte per sostare in là il limite. Cristiano è un esempio per chiunque».

PARAGONE – «Il mio mito è Lebron James, tifo per lui e credo che a voler fare un confronto, gli somigli. In comune hanno la capacità di alzare l’asticella di giorno in giorno. Per LeBron ho una sconfinata ammirazione».