Veloso: «Per una vittoria contro la Juventus farei qualsiasi promessa»

Miguel Veloso, centrocampista del Verona, parla in vista della sfida di Serie A contro la Juve. Le sue parole

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Miguel Veloso ha parlato in vista della sfida di Serie A contro la Juventus.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

VITTORIA ANNO PASSATO – «Il primo ricordo della vittoria dell’anno scorso? La gioia dei nostri tifosi. Dispiace tanto che non possano esserci. Il mondo è cambiato a causa di quello che è avvenuto. Sono lontani, ma li sentiamo vicini. È un motivo in più per noi per cercare di dare loro una grande soddisfazione. Riproviamoci».

JUVE – «Per una vittoria farei qualsiasi promessa. Da quando sono arrivato siamo cresciuti tanto. E dobbiamo continuare allo stesso modo, a prescindere dall’avversario. Anche con la Juventus».