Veloso torna al Genoa, ecco il primo rinforzo per Juric

Miguel Veloso, attualmente svincolato, si allena già con il Genoa: a breve sarà a disposizione del neo-tecnico Juric

Dopo la notizia del cambio in panchina tra Davide Ballardini e Ivan Juric, il Genoa ha pronto il primo rinforzo di calciomercato per il nuovo allenatore. Così come per il nuovo tecnico, giunto alla terza avventura con il Genoa, anche per il prossimo acquisto Miguel Veloso sarà la terza volta con la maglia del Grifone. Il centrocampista portoghese ha già vestito la maglia del club ligure dal 2010 al 2012 e dal 2016 al 2018. Veloso, inoltre, è il genero del presidente Enrico Preziosi, avendo sposato la figlia Paola.

Nei prossimi giorni il mediano nativo di Coimbra firmerà il suo terzo contratto con il Genoa. Veloso è attualmente nella lista dei calciatori svincolati e tornerà a breve ad essere un calciatore del Genoa dopo pochi mesi dal suo addio, avendo lasciato la squadra il 30 giugno scorso dopo la scadenza del contratto. Il centrocampista classe 1986 ex Dinamo Kiev e Sporting Lisbona si sta già allenando con il Genoa al centro sportivo di Pegli insieme ai calciatori del Grifone che non sono stati convocati dalle proprie nazionali. Il neo-acquisto, che ha già collezionato 101 presenze con 4 gol e 13 assist in Liguria, sarà presto a disposizione del nuovo tecnico Ivan Juric appena il contratto verrà formalizzato e firmato dalle parti.