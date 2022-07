Venezia, Busio rinnova: «Ci sono state altre offerte, ma il mio cuore è qui»

Il centrocampista del Venezia Busio ha parlato del rinnovo di contratto con il club lagunare

Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ai canali ufficiali del club lagunare ha parlato del rinnovo di contratto fino al 2025.

LE PAROLE – «Sono davvero felice di aver sottoscritto il prolungamento del contratto con il Venezia e vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile. Mi sono trovato molto bene in questo primo anno, la città è fantastica e i tifosi lo sono altrettanto, pronti come sono a sostenerci per cercare di tornare in Serie A. Dopo la retrocessione dello scorso anno volevo far parte della squadra che lotterà per un’altra storica promozione, e questo mi rende davvero entusiasta per l’inizio della nuova stagione. Ci sono state offerte e interessamenti da parte di altre squadre, ma il mio cuore è a Venezia, e volevo rimanere qui per raggiungere il nostro obiettivo e rendere di nuovo felici i tifosi».