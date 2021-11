Venezia, Caldara: «Il gol una liberazione, ne avevo bisogno»

Mattia Caldara, difensore del Venezia, ha analizzato il successo sulla Roma. Le parole del difensore nel post partita

Ai microfoni di DAZN, Mattia Caldara ha parlato dopo Venezia-Roma.

DICHIARAZIONI – «Sono contento per il gol, è una liberazione resa ancora più bella dalla vittoria finale. In estate sono venuti a casa mia Zanetti e Collauto, mi hanno fatto una bella impressione e avevano sin da subito obiettivi chiari. Dovevo prendere una decisione forte e rischiare e sono convinto di quello che ho fatto. Avevo bisogno di giocare, erano due-tre anni che mi mancava la sensazione si stare in campo e lottare su ogni pallone. Mancano tanti punti per la salvezza, ma siamo sulla buona strada».