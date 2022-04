Venezia, Ceccaroni: «Siamo usciti sfiniti dal campo, abbiamo dato tutto»

Il difensore del Venezia Ceccaroni ha parlato dopo la partita persa contro la Fiorentina

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ai canali ufficiali del club lagunare ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

DATO TUTTO – «Abbiamo dato tutto, ne siamo usciti sfiniti, se non addirittura con i crampi. Non siamo riusciti a contenere una squadra forte come la Fiorentina, soprattutto nel primo tempo, mentre dobbiamo lavorare sulle note positive che possiamo ricavare dalla nostra prestazione nella ripresa. Non è facile analizzare il momento della squadra nel complesso, sicuramente dobbiamo impegnarci di più e fare meglio. L’atteggiamento non deve essere di resa, anche davanti a squadre sulla carta superiori alla nostra».

FORTUNA – «Devo essere sincero, in questo periodo ci manca anche un po’ di fortuna, ma il calcio è anche questo. La fortuna si crea soprattutto lavorando sodo e impegnandosi in allenamento e in campo».