Venezia sportivo: «Complimenti alla Salernitana, hanno un gran cuore». Il messaggio social del club lagunare

Il Venezia sui social ha pubblicato sui social un messaggio in cui si è complimentato con la Salernitana per la rimonta nella zona salvezza e ha tirato le somme di una stagione amara ma comunque storica.

«Complimenti alla Salernitana. Ci è voluto molto cuore per reagire come hanno fatto. La classifica non mente. Non siamo stati abbastanza bravi quest’anno. Dopo aver guadagnato la promozione nel primo anno di ripartenza del progetto, ed essere arrivati improvvisamente in Serie A per la prima volta in 19 anni, è stato un compito arduo rimanere in piedi. Torneremo più forti. Per quanto deludente possa sembrare ora, alla fine dovremmo riflettere con un po’ di orgoglio sul fatto che siamo stati in grado di competere a questo livello. Quando non assaggi la massima serie da due decenni, devi apprezzare il momento, anche se non va per il verso giusto».