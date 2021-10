Luca Fiordilino, centrocampista del Venezia, verrà escluso dalla lista per la Serie A per lasciare spazio al portiere Romero

Come annunciato da Paolo Zanetti in conferenza stampa, Luca Fiordilino farà spazio a Sergio Romero nella lista del Venezia per la Serie A.

Il giocatore è stato infatti colpito da una fastidiosa ernia e necessita di essere operato. Uno/due mesi di stop per lui.