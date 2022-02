Venezia, Henry: «La strada è quella giusta per centrare la salvezza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato dopo il pareggio contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha parlato dopo il pari con il Genoa ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – «Abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare ma non ci siamo riusciti, poi il Genoa ha preso coraggio dopo il pari, ma è il risultato giusto. Ho dedicato il gol a Lezzerini, purtroppo ha avuto questo infortunio ed ha finito la stagione. Siamo un bel gruppo, se vogliamo restare in serie A è importante continuare su questa strada anche nelle partite che ci restano».