Venezia, Menta: «Stiamo lavorando per risolvere la situazione»

Le parole Director of Analytics del Venezia Alexander Menta sul momento delicato della stagione dei lagunari

Il Director of Analytics del Venezia Alexander Menta ha analizzato su Tuttoveneziasport il momento del club. Di seguito le sue parole.

«In questo momento non c’è una risposta precisa sul perché non stiano arrivando risultati. Sicuramente non abbiamo molto tempo a disposizione e questa non è la situazione ideale, ma stiamo tentando di tutto per risolverla. io, Molinaro e Donati stiamo facendo tantissimi sforzi dal punto di vista dell’area tecnica. È un lavoro duro che stiamo portando avanti dal ritiro di Auronzo perché non vogliamo starcene seduti o sembrare quelli che restano seduti in un angolo a nasconderci».

«Errori non ne vedo tanti, abbiamo voluto dare il dono dell’eterogeneità alla rosa, in modo tale che il mister potesse godere di giocatori che avessero le caratteristiche giuste per poter cambiare facilmente modulo anche nel corso della partita quando trovi un avversario che ti mette in difficoltà con un determinato modulo. Nel futuro prossimo vedrete ancora delle variazioni perché molti giocatori stanno entrando in forma, sono usciti dai vari infortuni e potranno quindi esserci delle variazioni di modulo sempre per le loro caratteristiche».

«Abbiamo fatto un grande investimento su questa squadra e stiamo fornendo ai giocatori perché possano esprimersi al meglio e se guardiamo alla squadra possiamo dire oggettivamente che abbiamo una delle migliori rose di Serie B. Ma nel calcio non si gioca mai sulla carta, ma in campo e ora sappiamo che non c’è più tempo e dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. Ritengo giocatori come Cheryshev, Pohjanpalo e Cuisance appartenenti alla nostra identità di squadra e progetto. Tutti e tre possono giocare sia in A che in B. Stiamo facendo anche un grandissimo investimento su giocatori giovani assieme al tecnico Soncin».