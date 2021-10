Venezia, ufficiale il rinnovo di Ceccaroni

Il Venezia ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Ceccaroni. Ufficiale il suo prolungamento

Con un comunicato ufficiale il Venezia ha annunciato il prolungamento di contratto di Pietro Ceccaroni fino al 2026. Ecco le parole.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE – «Giocatori come Ceccaroni rappresentano perfettamente la nostra filosofia e la nostra idea di calcio questo non solo perché abbraccia pienamente il nostro progetto, ma soprattutto perché è orgoglioso di essere un giocatore del Venezia FC. Stimo molto Pietro come calciatore e come uomo e sono davvero felice che abbia deciso di restare nella nostra famiglia. Sta crescendo non solo come giocatore, ma anche come leader».

LE PAROLE DI CECCARONI – «Sono molto contento per questo rinnovo e di legarmi ad una società che mi ha dato tantissimo. Devo ringraziare il Presidente in primis, tutta la società, ed il mister che mi ha fatto crescere e mi dato la possibilità di mostrare le mie qualità in campo. Ringrazio poi tutti i miei compagni in quanto sono il giocatore che vedete oggi grazie a loro. Sono davvero felice di legarmi a questa città e a questi colori per molto tempo. Mi fa molto piacere essere un punto di riferimento per i ragazzi che sono appena arrivati, e sono orgoglioso di rappresentare insieme agli altri che sono in questa squadra da diverso tempo il nucleo storico di questa società».