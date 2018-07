Verde lascia la Roma, giocherà in Portogallo: le ultime

Dal Portogallo, Verde lascia la Roma e aspetta il Porto: il calciatore piace a Sergio Conçeicao e aspetta un’offerta

Dal Portogallo rilanciano con forza le indiscrezioni di un trasferimento di Daniele Verde nella Super Liga Portuguesa. Il calciatore campano lascerà la Roma dopo l’annata giocata in prestito in A con la maglia dell’Hellas Verona e tra i più interessati ci sono alcuni club esteri, sopratutto portoghesi. Nonostante sia convocato per il ritiro di Trigoria da Di Francesco, il futuro di Verde è piuttosto in bilico e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la cessione definitiva.

Non sembrano esserci passi in avanti per quel che concerne l’ipotesi legata all’Eintracht Francoforte, club tedesco che nelle ultime settimane si era fiondato sull’esterno offensivo classe 1996. Trovano conferma, invece, le voci relative alla cessione di Daniele Verde dalla Roma al Porto. Secondo quanto riportato dalla testata sportiva lusitana ‘A Bola’, infatti, il procuratore Luigi Lauro, agente del calciatore, sta attualmente trattando con il Porto per negoziare il trasferimento del giocatore in Portogallo. L’ex Hellas ha già il placet dell’allenatore Sergio Conceicao ed è in attesa dell’offerta del club portoghese.