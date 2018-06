Verdi a Villa Stuart: visite mediche con il Napoli – VIDEO e FOTO

Il giocatore si appresa a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Simone Verdi è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Simone Verdi può essere considerato un nuovo giocatore del Napoli. Manca ormai pochissimo, ovvero gli ultimi dettagli: visite mediche e poi firme. Il giocatore, reduce da un’ottima stagione a Bologna, ha raggiunto l’accordo con il suo nuovo club per un contratto di 5 anni con opzione per il sesto da 1,8 milioni di euro a stagione mentre al Bologna, tra parte fissa e bonus, andranno 25 milioni di euro.

L’attaccante classe ’92 è arrivato a Villa Stuart in questi minuti per sostenere le visite mediche con il suo prossimo club. Fra circa 3 ore, il calciatore dovrebbe terminare la sessione delle visite mediche. La nuova avventura del primo acquisto del Napoli di Carlo Ancelotti sta per iniziare. Ora le visite mediche a Villa Stuart, poi le firme sui contratti e gli annunci.

