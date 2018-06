Verdi al Napoli, sorride il Milan: i rossoneri fanno cassa. Ecco le cifre

Il Milan è pronto a fare cassa con la cessione di Simone Verdi al Napoli. I rossoneri avevano una percentuale sulla futura rivendita: ecco quanto incasseranno

Anche il Milan sorride per la cessione di Simone Verdi al Napoli. Il giocatore firmerà nelle prossime ore con il club azzurro e il Bologna incasserà, in totale, 25 milioni di euro. Gli azzurri dovrebbero versare 20 milioni di euro (c’è chi parla di 23 di parte fissa) più altri 5 milioni di bonus (nel secondo caso i bonus scenderebbero a 2 milioni) e il 20% di quella cifra andrà nelle casse rossonere grazie alla percentuale sulla futura rivendita inserita nel precedente accordo tra i rossoneri e i rossoblù.

Il Milan dovrebbe incassare 4 milioni di euro dalla cessione di Simone Verdi al Napoli ma non arriveranno tutti e subito: i primi 4 milioni di euro li incasserà nell’immediato e poi potrà ricevere anche una parte dei bonus negli anni a venire, se verranno raggiunte le condizioni per far scattare i bonus. Il giocatore dovrebbe arrivare a Napoli lunedì prossimo per firmare l’accordo che è stato raggiunto con il Bologna ormai da tempo. L’attaccante, dopo aver rifiutato il Napoli a gennaio, ha detto sì agli azzurri per un contratto da 5 anni con opzione per il sesto anno.