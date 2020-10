Verdoliva (Asl Napoli 1): «Pressioni da De Laurentiis? Sciocchezze»

Il dottor Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1, ha parlato in riferimento ai fatti della gara tra la Juve e gli azzurri

Il dottor Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1 ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole su Juve-Napoli.

«Pressioni da De Laurentiis? No, rigetto queste sciocchezze. E’ esattamente l’opposto. Non abbiamo ricevuto nessuna pressione dal Napoli, ma solo una nota scritta in cui ci chiedeva come comportarsi. Si resta in quarantena, al di là del fatto che siano giocatori di calcio o altro. I cittadini sono uguali, a maggior ragione in un momento di pandemia, al fine di salvaguardare la salute del singolo. Mai ci saremmo prestati ad una pressione per interessi di parte. Lo rifarei assolutamente».