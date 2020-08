Verona, Berardi: «Obiettivo salvezza. Non è facile ripetersi»

Berardi ha fatto il punto della situazione in casa Hellas Verona: le dichiarazioni del portiere gialloblù in vista della prossima stagione

Alessandro Berardi, portiere dell’Hellas Verona, ha fatto il punto della situazione in casa gialloblù in vista della prossima stagione di Serie A.

RITIRO – «Sta andando davvero bene, c’è un bell’ambiente e abbiamo trovato una grande ospitalità. Sto respirando un bel clima dentro alla squadra, rispetto agli altri anni abbiamo iniziato prima a fare sul serio durante gli allenamenti, essendoci fermati solo poche settimane fa. Il mio primo anno in gialloblù, la stagione 2012/13 culminata col ritorno in Serie A, è iniziato proprio qui».

OBIETTIVI – «La salvezza prima di tutto, vogliamo confermarci dopo essere stati la sorpresa della scorsa annata. Ripetersi non è facile, ma anche nel gruppo dei portieri la nostra è una rosa da completare, non da stravolgere. Starà a noi che siamo qui da tempo far inserire e far capire ai nuovi arrivati lo spirito di questa piazza. A livello personale l’obiettivo era e resta l’esordio in Serie A, che sarebbe una cosa bellissima per me».