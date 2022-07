Verona, Cioffi: «La nostra rosa è da prime tre della classifica...»

Il neo allenatore del Verona Cioffi ha parlato al termine dell’amichevole contro il Primiero

Gabriele Cioffi, neo allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta contro il Primiero.

ATTEGGIAMENTO – «Sono soddisfatto dell’atteggiamento, che è la cosa più importante in questo momento. Abbiamo fatto dieci allenamenti in cinque giorni, andando forte: ciò che più contava era andare contro la fatica, non adagiarsi di fronte alla facilità dell’avversario, con tutto il rispetto. Ho visto partecipazione, ed è la cosa più bella».

CONCETTI – «L’atteggiamento è la priorità. Non concedere, coprire palla, attaccare, e gestire lo spazio. Aggressività dietro e lettura dello spazio davanti. Noi abbiamo un DNA definito, questa squadra ha fatto della corsa la propria forza: è quello il nostro ABC. Da lì ci sono delle sfumature sulle quali lavoreremo, ma la base è importante: nel momento in cui vedo giocatori in panchina con me che vivono la partita come se stessimo giocando in Serie A, è la strada giusta».

RINFORZI – «Ad oggi siamo in molti. Se la rosa attuale è da prime dieci? Pensavo da prime tre, mi mette in una comfort zone (ride, ndr). Bisogna capire chi esce. E chi deve sapere sa».