Verona, l’ex allenatore di Faraoni: «Può far comodo alla Lazio di Inzaghi»

L’ex allenatore della Lazio Primavera Sesena promuove il ritorno di Davide Faraoni in biancoceleste. Le dichiarazioni

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Roberto Senesa, ex tecnico della Lazio Primavera, si è espresso a proposito di un possibile ritorno di Marco Faraoni a Roma.

«Faraoni insieme a Santon era l’esterno più forte in circolazione. Ritorno in biancoceleste? Sarebbe la chiusura di un cerchio, ne sarebbe molto felice. Se n’è andato troppo presto, non ho mai capito perché». Sesena ha poi aggiunto: «Magari aveva ragione Igli, ma adesso potrebbe fare comodo ad Inzaghi».