Verona: in arrivo Piccoli dall’Atalanta per rinforzare l’attacco

Affare in dirittura di arrivo tra Hellas Verona e Atalanta per il passaggio di Piccolo in gialloblu, dopo il prestito al Genoa

Roberto Piccoli di nuovo con le valigie in mano: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Atalanta andrà al Verona in estate. Si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Ennesimo affare sull’asse Bergamo-Verona, che stanno anche discutendo il possibile approdo di Tony D’Amico, attuale d.s. dell’Hellas, nell’area mercato della Dea.