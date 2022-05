Verona, incontro Setti-Tudor: Cioffi in attesa

Panchine bollenti in Serie A, il Verona potrebbe sostituire Tudor con Cioffi, ma prima l’incontro con il patron Setti

E’ un periodo di panchine bollenti in Serie A. Diversi club stanno pensando al cambio di guida tecnica e il Verona è tra queste. La prossima settimana Setti incontrerà Tudor per parlare di futuro e di mercato, in caso di divergenze si potrebbero dividere le strade.

In attesa resta Cioffi, che pare abbia già una bozza di contratto con gli scaligere, anche se Setti ha ribadito il contrario. L’ex Udinese è la prima scelta in caso di addio a Tudor. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.