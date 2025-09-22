Ultime Notizie
Verona-Juventus, non paga solo Rapuano. Pronto un provvedimento anche per il Var Aureliano
Verona Juventus, non paga solo Rapuano. Provvedimento anche verso il Var Aureliano dopo la direzione horror del match del Bentegodi
Le polemiche infuocate del post-partita non sono cadute nel vuoto. La pessima direzione di gara dell’arbitro Antonio Rapuano durante Verona-Juventus ha prodotto conseguenze immediate e, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, estremamente severe. I vertici dell’AIA non hanno perdonato i gravi errori del fischietto di Rimini, optando per un provvedimento esemplare: Rapuano sarà fermato per più turni e, di fatto, “retrocesso” temporaneamente in Serie B.
La decisione, presa dal designatore Gianluca Rocchi, suona come una chiara e rapida ammissione degli sbagli commessi sabato pomeriggio al Bentegodi. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti due episodi chiave che hanno pesantemente condizionato il risultato finale. Il primo è il controverso calcio di rigore concesso al Verona per un tocco di braccio di Joao Mario. Una decisione apparsa eccessivamente fiscale e basata su una dinamica che, secondo le valutazioni post-gara, rientrava in quei casi in cui il penalty “si poteva non dare”, penalizzando ingiustamente la Juventus.
A pesare ancora di più sulla valutazione di Rapuano è stata, però, la clamorosa mancata espulsione di Orban. L’attaccante del Verona ha rifilato una gomitata violenta e pericolosa a Federico Gatti, un intervento che unanimemente andava sanzionato con il cartellino rosso diretto. Un errore macroscopico, sfuggito in modo inspiegabile sia all’arbitro in campo sia alla sala VAR, che non è intervenuta per correggere la decisione.
Proprio per questo, le conseguenze non si limitano al solo direttore di gara. Anche per l’arbitro al VAR Aureliano è previsto un provvedimento disciplinare: con ogni probabilità sarà fermato per un turno o destinato a un ruolo secondario. Una scelta che certifica come l’intera gestione degli episodi chiave del match sia stata giudicata gravemente insufficiente dall’AIA, che ha voluto così mandare un segnale forte e inequivocabile.
Fiorentina, è crisi profonda: Pioli già in bilico? Ultimissime
Le prime pagine sportive nazionali – 22 settembre 2025