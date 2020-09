Verona, Koray Gunter è ufficialmente un nuovo giocatore

Il Verona ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che il difensore Koray Gunter è un nuovo giocatore del club

Koray Gunter è ufficialmente un giocatore del Verona. Il difensore è arrivato a titolo definitivo dal Genoa. Ecco il comunicato ufficiale del club:

«Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koray Günter, che ha sottoscritto col Club gialloblù uncontratto triennale, più precisamente sino al 30 giugno 2023. Il 26enne difensore tedesco con cittadinanza turca ha militato in forza all’Hellas Verona già nella scorsa stagione, totalizzando 32 presenze nella Serie A TIM 2019/20. Hellas Verona FC si compiace della permanenza di Koray Günter, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel prosieguo della sua militanza in maglia gialloblù».