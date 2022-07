Verona, Piccoli: «Il mio idolo è Vieri. Voglio essere come lui. Obiettivo? Andare in doppia cifra»

Roberto Piccoli, attaccante del Verona, ha parlato della nuova stagione con gli scaligeri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«E’ il momento di sbocciare. Io posso soltanto lavorare duro per farmi trovare pronto in vista del campionato. Verona? Ho detto subito sì senza pensarci. Già dallo scorso anno volevo venire qui. Una piazza importante. Esperienze in A? Mi sono servite per fare rodaggio, ho incontrato qualche difficoltà ma è normale. Ora sono pronto. L’idolo principale per me è Vieri, faceva gol in tutti i modi. Voglio essere come lui. Obiettivo? Arrivare in doppia cifra»