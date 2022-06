Verona, si avvicina Carboni. Cagliari fuori dai giochi? Ultime

Franco Carboni si avvicina al Verona. I veneti in vantaggio nella corsa al giovane talento gialloblù: Cagliari fuori dai giochi?

Oggi L’Unione Sarda riporta le parole del dirigente del Cagliari Capozucca riguardanti la trattativa per il 2003 argentino Franco Carboni.

L’Inter, proprietaria del cartellino, ha rifiutato la cessione come contropartita nell’affare Bellanova e ciò può rappresentare la parola fine in questa vicenda di mercato. A suggellare il fatto che Carboni difficilmente sbarcherà in Sardegna, sono arrivate le dichiarazione del d.s. rossoblu: «Abbiamo provato a chiedere Carboni, su cui c’è però il Verona».