Verona, Simeone può partire: la cifra chiesta dall’Hellas

Calciomercato Verona: dopo il riscatto dal Cagliari, l’Hellas può vendere Simeone. Acquirenti dalla Spagna

Dopo aver riscatto dal Cagliari Giovanni Simeone per 12 milioni di euro, il Verona ha anche chiuso per altri due rinforzi in attacco: Henry e Djuric. E così il Cholito potrebbe essere ceduto in questo mercato estivo.

Secondo quanto riportato da L’Arena, l’Hellas chiederebbe una cifra vicina ai 18 milioni con il Siviglia intenzionato seriamente a portare in Spagna l’attaccante.