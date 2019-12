Verona Torino: l’aggressività di Nkoulou e Bremer

Nkoulou e Bremer hanno consentito al Torino di recuperare palla in avanti. I granata hanno disputato un’ottima ora di gioco

L’amarezza per la rimonta subita non deve cancellare il fatto che per un’ora si sia visto il Torino migliore della stagione. Nkoulou e Bremer sono stati intensi e coraggiosi nelle uscite, con i granata che sono riusciti a recuperare palla in avanti.

Un esempio nella slide sopra. Nkoulou segue Di Carmine nella metà campo avversaria, dopo il contrasto la palla arriva a Zaza e il Torino si rende pericoloso. Sommando contrasti e intercetti, Bremer e Nkoulou ne hanno totalizzati ben 10.