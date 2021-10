Verona, Tudor: «Punto importante. Juve ko? Brutta notizia»

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato dopo il pareggio degli scaligeri contro l’Udinese: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha analizzato il pari del suo Verona con l’Udinese.

PARTITA – «Partita difficile, non era facile venire qua a giocare dopo pochi giorni dalla sfida con la Lazio, dove abbiamo dato tanto. Il primo tempo non mi è piaciuto ma nel secondo abbiamo dominato. Ci teniamo stretto il punto contro una squadra con cui è difficile giocare. Siamo contenti e ora abbiamo due giorni per preparare la prossima contro Juventus».

CAMBI – «Con tre partite ravvicinate sarebbe una pazzia non cambiare qualcuno. Lo fanno tutti e penso sia giusto perche abbiamo dei giocatori di qualità in panchina».

JUVE – «Un problema in più per noi, questa è una brutta notizia. Sarà una sfida affascinante, la prepareremo al meglio».