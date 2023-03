Verona, Verdi: «Questo è un punto guadagnato, non tre persi»

Simone Verdi, attaccante del Verona, ha parlato dopo il pareggio dei gialloblù contro il Monza: le sue dichiarazioni

Simone Verdi, attaccante del Verona, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Monza.

LE PAROLE – «Questo è un punto importante, visto il valore di un avversario come il Monza che gioca bene e mette in difficoltà tutti. Peccato, perché eravamo riusciti ad andare in vantaggio, ma questo è comunque un punto guadagnato».