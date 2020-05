Verona, Zaccagni: «Futuro? Sarebbe bello restare a vita all’Hellas»

Mattia Zaccagni spera di rimanere a lungo all’Hellas Verona: le parole del trequartista sul futuro con la maglia gialloblù

Ospite della diretta Instagram del profilo ufficiale dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni ha parlato della sua esperienza con il club scaligero e dei suoi obiettivi futuri.

ALLENAMENTI – «Perplessità di Veloso sulla nuova normativa? Sono d’accordo con Miguel, anche perché a Peschiera sono state adottate tutte le misure di sicurezza del caso ed è meno rischioso di andare al parco per allenarsi».

JURIC – «Il rapporto col Mister? Mi aiuta sotto ogni punto di vista: in fase offensiva mi lascia libero mentre in fase difensiva si trova bene con me perché riesco a coprire bene il campo».

BENTEGODI – «Grande atmosfera, nonostante sia un impianto dispersivo per quel che riguarda il suono».

VERONA – «Ormai sono veronese d’adozione, mi trovo bene qui. La scorsa è stata una grande annata. Quest’anno infatti sono partito bello carico, volevo giocare e ritagliarmi spazio e sono contento del mio percorso».

GOL CONTRO IL GENOA – «È stato un gol aspettato tanto, una forte emozione. Il mister mi aveva detto di non impuntarmi sul cercare il gol a tutti i costi e la giornata dopo ho segnato».

NAZIONALE – «È il sogno di tutti, ma ho ancora uno step da fare».

FUTURO – «Sarebbe bello rimanere a vita al Verona. Non lo escludo, ma dipende da molti fattori».