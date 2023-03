Verona, Zaffaroni: «Verdi ha un problema muscolare che si verifica in un momento di grande intensità dell’attività»

Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Sampdoria

VERDI E DJURIC – «Verdi ha un problema muscolare che si verifica in un momento di grande intensità dell’attività. Sono cose da mettere in conto. Milan si è allenato con regolarità, da quel punto di vista è andato tutto per il meglio ed è sicuramente recuperato».

SAMPDORIA – «Sarà fondamentale l’approccio alla gara: la Samp, nonostante la classifica, ha combattuto in tutte le gare e ha giocatori di qualità, come Djuricic e Gabbiadini. Dovremo essere molto preparati. Loro di recente hanno pareggiato con Inter e Salernitana, erano riusciti a pareggiare in casa della Juve. È una squadra aggressiva e in salute, conosciamo tutti Marassi e anche quello è un aspetto importante. Sarà una gara difficile, dovremo affrontarla con grande forza e determinazione: anche loro sono molto aggressivi, sarà una partita in cui dovremo essere molto reattivi, sarà fondamentale l’approccio, saranno novantacinque minuti di battaglia».