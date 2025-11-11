Vertice tra arbitri e club: presente anche Chiellini. Rocchi torna sugli errori di Verona Juve, ecco cosa è emerso dall’incontro

Vertice arbitri club: interviene anche Giorgio Chiellini, il designatore Rocchi torna sul caso Verona Juve. Le ultimissime notizie

Il campionato non ha ancora raggiunto il giro di boa, ma il clima è già incandescente. Errori, polemiche e tensioni hanno spinto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a convocare un vertice straordinario in un hotel romano con arbitri e dirigenti dei club. L’obiettivo: stemperare i toni e individuare soluzioni condivise.

Marotta-Rocchi: “Serve uno psicologo per il VAR”

Il confronto è stato diretto. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha aperto i lavori offrendo piena collaborazione: «Di cosa avete bisogno per migliorare? I club sono disponibili». La replica del designatore Gianluca Rocchi ha messo in luce le criticità: «Avrei bisogno di incontrare gli arbitri ogni settimana, non una volta ogni tre. E di uno staff che li segua costantemente, compreso uno psicologo, soprattutto per chi lavora al VAR». Una richiesta che evidenzia il peso psicologico sulle spalle degli ufficiali di gara, in particolare di quelli chiusi nella sala di Lissone.

Chiellini e la statistica che fa discutere

Tra i più attivi al tavolo, Giorgio Chiellini. L’ex capitano della Juventus, oggi dirigente e consigliere federale, ha posto una domanda cruciale: quante volte un arbitro, richiamato al monitor, ha confermato la sua decisione iniziale? La risposta di Rocchi è stata secca: «Solo una volta, Di Bello». Un dato che fotografa la percezione dell’On-Field Review come una correzione quasi obbligatoria, con conseguente erosione dell’autorità del direttore di gara.

Il caso Verona-Juventus

Il nodo centrale resta il rapporto tra arbitro e VAR. Rocchi ha citato come esempio negativo la sfida Verona-Juventus, segnata da accese polemiche. In quell’occasione il VAR Aureliano spinse con insistenza l’arbitro Rapuano ad assegnare un rigore per un tocco di mano di Joao Mario. «Il VAR suggerisce, l’arbitro decide», ha ribadito Rocchi, condannando l’eccessiva pressione esercitata. La mancata espulsione di Orban su Gatti ha ulteriormente alimentato le contestazioni, rendendo quella partita un vero “caso scuola” di ciò che non deve accadere.

