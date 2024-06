Vicenza Carrarese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Menti andrà in scena la finale dei playoff di Serie C Vicenza Carrarese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Menti va in scena la finale di andata dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese. I venti hanno eliminato l’Avellino nella semifinale, mentre i toscani hanno avuto la meglio sul Benevento. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia; Della Morte, Pellegrini. All. Vecchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. All. Dal Canto.

Vicenza-Carrarese: orario e dove vederla

Vicenza-Carrarese si gioca alle 21.00 di mercoledì 5 giugno, finale d’andata dei playoff di Serie C. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 253) e su Rai Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.