Vicepresidente FIFA: «Andrea Agnelli moderno e lungimirante»

Il vicepresidente della FIFA Montaglini ha elogiato il lavoro svolto da Andrea Agnelli alla presidenza dell’ECA

Il vicepresidente della FIFA Victor Montaglini ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell’operato di Andrea Agnelli come presidente dell’ECA.

«Con Andrea c’è un rapporto personale e professionale eccellente. Collaboriamo molto e non solo in questo caso abbiamo ottenuto risultati positivi per migliorare il calcio: il rapporto con gli agenti, le regole per i trasferimenti e la tutela dei minori. Andrea ha una visione moderna e lungimirante del calcio: con lui la Fifa lavora molto bene».