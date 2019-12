Inter, Zanetti: «Lautaro? Farà sempre meglio in futuro»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del suo ruolo all’interno della società e del futuro di Lautaro Martinez

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è intervenuto ai microfoni di Radio La Red. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sono molto felice di essere il vicepresidente dell’Inter. Ho studiato e mi sono preparato per dare il meglio al club. Lautaro Martinez? È un grande giocatore e farà sempre meglio in futuro. Daniel Osvaldo? Anche lui è un grande giocatore e sarà un grande rinforzo per il Banfield».