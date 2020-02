Vicepresidente UEFA: «Manchester City? Tutti devono rispettare le regole»

Il commento del vicepresidente UEFA Uva sulla sanzione inflitta al Manchester City per le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario

Interpellato da Radio Uno Rai, il vicepresidente della UEFA, Michele Uva, ha analizzato il provvedimento ai danni del Manchester City legato al FPF. Ecco le sue parole.

«Il FPF ha portato grandi risultati dal 2011 e serve per mantenere l’equilibrio competitivo nelle nostre manifestazioni, non per punire qualcuno. I 238 club che partecipano alle competizioni europee devono sottostare alle licenze UEFA e al FPF, ovvero all’equilibrio tra costi e ricavi, escludendo gli investimenti in infrastrutture e settore giovanile. Chi le viola viene deferito a una commissione indipendente che guarda i documenti e approfondisce. Poi la camera indipendente decide un’eventuale sanzione. Dobbiamo aspettarci solo che tutti rispettino le regole, se uno non le rispetta non fa parte del sistema. Non voglio parlare del Manchester City, spetta all’organo indipendente di giustizia»