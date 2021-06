Vidal e Sanchez restano all’Inter? Futuro già deciso per entrambi

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro all’Inter di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal: i dettagli

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. Secondo la Rosea l’Inter ha preso atto delle parole del centrocampista cileno – il quale vorrebbe giocare al Flamengo – e aspetta segnali dall’entourage, al lavoro per portare offerte interessanti per liberarlo. Offerte che, fino a questo momento, non hanno però convinto il centrocampista cileno. Ultimamente si è parlato di Messico e soprattutto Turchia.

Nulla in grado di entusiasmare Arturo, che dal canto proprio ha sempre anteposto la permanenza a Milano rispetto alle altre possibilità: vuoi per l’ingaggio da 6,5 milioni di euro netti, vuoi per la motivazione di recuperare il tempo perso dopo una stagione, la scorsa, deludente specialmente per i vari problemi fisici.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU INTERNEWS24