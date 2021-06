Vidal parla del futuro: «Ho un contratto con l'Inter ma Messico e America...»

Arturo Vidal ha parlato del suo futuro tra l’Inter e la possibilità di giocare in Messico

Il futuro di Arturo Vidal sembra lontano dall’Inter. Dopo una sola stagione in nerazzurro, il centrocampista potrebbe andare via e per lui si è parlato con insistenza della possibilità di giocare in Messico al Club America. A parlarne è stato lo stesso cileno, dopo Argentina-Cile di Copa America, ai microfoni di TUDN.

«Bisogna analizzare bene tutto. Ho sempre detto che mi piace il Messico così come l’America e spero che un giorno mi venga data la possibilità di andare lì. L’interesse , però, deve esserci da entrambe le parti. Ho un contratto con l’Inter e dove continuerò la mia carriera dando il massimo; se ad un certo punto poi dovesse arrivare la chiamata, sarò felice».